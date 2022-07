Ciclismo

Tour de France Femmes - Longo Borghini: "Tappa che chiede la massima attenzione. Sullo sterrato tutto potrà accadere"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Anche Elisa Longo Borghini è del parere che questa tappa potrà fare danni in classifica generale. Dice che non è da sottovalutare, ma come non erano da sottovalutare anche le tappe precedenti. Tutto può accadere sullo sterrato, ti potrebbe fermare anche un problema meccanico.

00:00:59, un' ora fa