Per fortuna, niente abbandoni prima della tappa di, sede di arrivo della prima frazione di alta montagna di questo Tour de France al femminile. Avremo tre GPM di 1a categoria e toccheremo il punto più alto di questo Tour: ilcon scollinamento a quota. Ai nastri di partenza c'era ancheche, nonostante la brutta caduta del giorno prima, non voleva lasciare il Tour proprio adesso.

Ha la maglia verde indosso, perché la Vos ha già la maglia gialla, e vuole provare a resistere fino in fondo vista questa prima storica edizione. La Wiebes che in questo Tour ha comunque vinto ben, quella inaugurale sugli Champs-Élysées e ancora quella di Saint-Dié-des-Vosges , diventando così la prima ciclista di sempre a vincere più di una tappa nella stessa edizione.

Lorena Wiebes non ha più nulla da chiedere al suo Tour. Ha 76 punti di ritardo dalla Vos nella classifica a punti e, vedendo la conformazione di queste ultime due tappe, l'unico obiettivo per la neerlandese deve essere quello di chiudere entro il tempo massimo.

Lorena Wiebes, come una moto: volata super per l'olandese

