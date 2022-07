Ciclismo

Tour de France Femmes - Ludwig: "Dopo aver passato una giornata di me*** ieri, oggi una vittoria per tutte le compagne"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Eh sì, in un colpo solo la FDJ Suez Futuroscope aveva perso le sue due capitane. Marta Cavalli era andata a casa infortunata, ma anche Cecile Uttrup Ludwig diceva addio alla generale dopo una caduta. La campionessa nazionale danese, però, ci ha riprovato. Forse non farà in tempo a rimonare per la classifica, ma ha conquistato una bellissima tappa a Épernay.

00:01:53, 29 minuti fa