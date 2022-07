van Vleuten che resterà Movistar dovrebbe aver chiuso ogni tipo di contesa, ma chi si prende la tappa di La Planche des Belles Filles? C'è lo stesso arrivo degli uomini quando Elisa Longo Borghini e Silva Persico? Cala il sipario sulla prima e storica edizione del Tour de France Femmes. Abbiamo visto qualche numero degno di nota e, nella tappa del sabato, l'impresa dallache resterà nella memoria del ciclismo femminile . Per il discorso maglia gialla , la capitana delladovrebbe aver chiuso ogni tipo di contesa, ma chi si prende la tappa di? C'è lo stesso arrivo degli uomini quando Pogacar batté Vingegaard . Ci sarà da definire ancora il podio, ci sarà da definire ancora la maglia a pois. Diciamo che resta ancora tanto da fare. E, speriamo, in una possibile impresa di un'italiana: chi può farcela tra

Il percorso

Situazione tranquilla fino al km 47,4, dove è posto il traguardo volante di Faucogney-et-la-Mer. Con la classifica a punti già segnata, non dovrebbe esserci sprint, ma siamo sicuri che ci sarà già una fuga corposa per provare il tutto per tutto nella tappa finale. Da lì cominceranno le salite e si parte con la Côte d'Esmoulières. Salita breve (2,3 km all'8,5%), ma che tocca un punto al 12%. È solo l'antipasto di ciò che verrà perché a 75,9 km comincia il Ballon d'Alsace (8,7 km al 6,9%). Si arriva a quota 1173 metri e qualcuna potrebbe anche pensare di partire per ribaltare la classifica. Poi la Super Planche des Belles Filles: 7 km all'8,7 km, con picco massimo al 24%. Ma, soprattutto, 800 metri finali in gravel. Proprio come fatto dagli uomini qualche settimana fa. E su quel gravel ci si può piantare.

Tutte le salite

-Al km 52,5 Côte d'Esmoulières (2a categoria) a quota 575 metri: 2,3 km all'8,5%, con picco al 12%;

-Al km 84,6 Ballon d'Alsace (1a categoria) a quota 1173 metri: 8,7 km al 6,9%, con picco all'8,6%;

-Al km 123,3 La Super Panche des Belles Filles (1a categoria) a quota 1140 metri: 7 km all'8,7%, con picco al 24%;

I favoriti

Ultima recita al Tour de France Femmes e la favorita, anche questa volta, resta Annemiek van Vleuten. Nonostante la neerlandese abbia vinto la tappa precedente, ipotecando la maglia gialla, vuole conquistare anche il traguardo di La Planche des Belles Filles. In più la van Vleuten ha ancora qualcosa da chiedere al suo Tour: la 39enne va a caccia della maglia a pois.

Ha sofferto particolarmente, ma si è assicurata quantomeno il secondo posto. Parliamo di Demi Vollering, l'unica che per qualche km è riuscita a tenere il passo della van Vleuten in salita. Diciamo, per comodità, la prima delle terrestri. Anche lei è in gioco per la classifica scalatori, avrà la maglia a pois indosso, e vincere sulla Planche des Belles Filles con la maglia a pois sarebbe un qualcosa di molto particolare e dolcissimo.

Un penny ce lo mettiamo, però, anche per Elisa Longo Borghini. Per il podio sembra dura, ma mai dire mai. Ci sono comunque due salite di 1a categoria e “qualche” km in salita per provare un numero. Elisa Longo Borghini i numeri ce li ha e ci proverà. Occhio però alla fuga. Non ne sono mai arrivate in questa edizione del Tour de France Femmes e chissà che non ci sia proprio all'ultima tappa l'occasione buona per partire all'arrembaggio da lontanissimo.

Van Vleuten *****

Vollering, Longo Borghini, Labous ****

Moolman-Pasio, Ludwig, Niewiadoma, Mavi García ***

Muzic, Chabbey, Faulkner, Persico, Ewers, Gerritse, Vos, Kastelijn **

Grace Brown, Rooijakkers, Zigart, Asencio, Berteau, Korewar, Lowden, Markus *

Info utili

-Orario di partenza: 14.05;

-Orario d'arrivo: tra le 17.05 e le 17.49;

-Lunghezza: 123,3;

-Dislivello: 2466 metri;

-GPM: 3;

