TOUR DE FRANCE FEMMES - Marianne Vos, ancora lei: rivivi la splendida volata della maglia gialla

TOUR DE FRANCE FEMMES - Marianne Vos domina anche la volata della 6a tappa del Tour de France Femmes 2022, frazione da Saint-Dié-des-Vosges a Rosheim di 128,6 km. Davvero nulla da fare per le avversarie, che si devono arrendere alla maglia gialla del Tour. Seconda vittoria per Marianne Vos in questo Tour de France dopo il successo di Provins.

00:01:41, un' ora fa