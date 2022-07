Ciclismo

Tour de France Femmes - Marianne Vos fa un numero dei suoi: esce dallo sterrato, finisce sull'erba ma resta in piedi

TOUR DE FRANCE FEMMES - Altro che fuori strada. Marianne Vos fa il fuori strada del fuori strada. La campionessa del mondo di cross esce dallo sterrato e non finisce sull'erba, col serio rischio di finire per terra. La Vos è però la più forte del mondo e resta in piedi con un numero eccezionale.

00:00:37, un' ora fa