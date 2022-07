Annemiek van Vleuten che ha bissato la vittoria al Giro d'Italia, con una storica doppietta che non capitava dal Marianne Vos che è stata colei che ha portato per più giorni la maglia gialla ed è stata la prima a vincere con la maglia gialla indosso, È festa grande a La Planche des Belles Filles . La prima edizione del Tour de France Femmes si è chiusa col successo in classifica generale diche ha bissato la vittoria al Giro d'Italia, con una storica doppietta che non capitava dal 2000 con la spagnola a Joane Somarriba . Ma la van Vleuten non è stata l'unica protagonista della festa di chiusura di questo Tour. A salire sul podio è stata ancheche è stata colei che ha portato per più giorni la maglia gialla ed è stata la prima a vincere con la maglia gialla indosso, nella tappa di Rosheim

Jumbo Visma, però, ha chiuso questa 8-giorni con la maglia verde della classifica a punti, uno dei grandi obiettivi che la Vos si era prefissata prima della partenza dagli Champs-Élysées. 98 punti di vantaggio sulla Kopecky e 145 punti di vantaggio sulla Confalonieri, in una classifica che non ha mai avuto storia considerando che la Vos ha Wiebes che però si è ritirata dopo qualche km della penultima tappa. La capitana della, però, ha chiuso questa 8-giorni con la maglia verde della classifica a punti, uno dei grandi obiettivi che la Vos si era prefissata prima della partenza dagli Champs-Élysées. 98 punti di vantaggio sullae 145 punti di vantaggio sulla, in una classifica che non ha mai avuto storia considerando che la Vos ha vinto anche a Provins e ha raccolto anche due secondi posti, un terzo posto e un quinto in questa rassegna. L'unica che poteva impensierirla sarebbe stata lache però si è ritirata dopo qualche km della penultima tappa.

Ad

Marianne Vos, ancora lei: rivivi la splendida volata della maglia gialla

Tour de France femminile Il paragone è azzeccato: Marianne Vos è il Merckx del ciclismo femminile IERI A 06:00

supercombattiva di questo Tour de France. I tanti piazzamenti, infatti, hanno portato la Giuria a selezionare la capitana della Jumbo Visma per questo ambitissimo premio. Beh, clamorosa doppietta, quindi, col Tour de France maschile. 7 giorni fa, sugli Champs-Élysées, Wout van Aert saliva sul podio in due occasioni. Per la maglia verde di leader della classifica a punti e per il Non solo, la Vos è salita sul podio una seconda volta perché è stata nominata anchedi questo Tour de France. I tanti piazzamenti, infatti, hanno portato la Giuria a selezionare la capitana della Jumbo Visma per questo ambitissimo premio. Beh, clamorosa doppietta, quindi, col Tour de France maschile. 7 giorni fa, sugli Champs-Élysées,saliva sul podio in due occasioni. Per la maglia verde di leader della classifica a punti e per il premio di supercombattivo

La Vos perde la maglia ma non l'eleganza: fa i complimenti alla van Vleuten

Tour de France femminile Squalificata l'italiana Barbara Malcotti: ecco cosa è successo 29/07/2022 A 13:18