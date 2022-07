Ciclismo

Tour de France Femmes - Marianne Vos: "Sarà una tappa importante e intensa. Ho provato a recuperare le energie"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Anche Marianne Vos è una delle favorite di giornata, ma la maglia gialla pensa solo all'intensità che ci sarà in questa frazione. Per la neerlandese a decidere in questa tappa saranno le energie a fare la differenza più che le caratteristiche tecniche di ognuna.

00:00:41, 28 minuti fa