Ciclismo

Tour de France Femmes - Nervosismo in gruppo, poi la volata della Wiebes: la tappa vista dall'onboard camera

TOUR DE FRANCE FEMMES - Tante cadute e tanti cambi di bicicletta nella tappa di Saint-Dié-des-Vosges. In questo video possiamo proprio apprezzare la difficoltà di stare in gruppo e il nervosismo che c'è per non perdere le posizioni di testa. La Wiebes a momenti dà delle spallate alle sue compagne di squadra...

00:01:21, un' ora fa