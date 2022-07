Ciclismo

Tour de France Femmes - Niewiadoma: "Finale adatto a me, forse sono partita troppo presto"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Nonostante si fosse staccata sull'ultimo GPM, la ciclista polacca è riuscita a rifarsi sotto e ad essere in partita per il successo di tappa. Sullo strappo finale, però, la Niewiadoma è partita troppo presto favorendo così il ritorno della Vos e della Ludwig. La ciclista della Canyon ammette l'errore, ma è comunque contenta per il suo piazzamento.

00:00:55, un' ora fa