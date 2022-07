Doveva essere la giornata dell'assalto alla maglia gialla ma, lae la sua squadra, la, sono state beffate dalla maxi fuga che ha costretto proprio loro a lavorare perché le altre squadre delle big avevano messo una delle loro sulla testa della corsa. Alla fine, il gruppo è comunque rientrato e ha vinto Marianne Vos , facendo sfumare ogni tipo di sogno alla Persico che resta 2a in classifica a 30'' dalla vetta . La crossista, però, non è delusa da questo piazzamento e, al contrario, è orgogliosa di quanto fatto finora in questa prima edizione del Tour de France Femmes. E il Tour non è ancora finito...