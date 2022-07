Marianne Vos, Ashleigh Moolman-Pasio e Mavi García, le big che hanno pagato maggiormente dazio nella tappa di Le Markstein, Silvia Persico e Elisa Longo Borghini sono arrivate a 6'56'' dalla van Vleuten, appunto, ma la neerlandese faceva un altro sport. Le azzurre però si sono staccate anche dalle rivali per il podio e, nello specifico, dal terzetto Niewiadoma-Labous-Ludwig che sono arrivate con un vantaggio di 1'38'' sulle nostre. Tocca ora recuperare in Tralasciando i crolli verticali di, le big che hanno pagato maggiormente dazio nella tappa di Le Markstein, vinta da una van Vleuten stellare , sono state proprio le italiane.sono arrivate a 6'56'' dalla van Vleuten, appunto, ma la neerlandese faceva un altro sport. Le azzurre però si sono staccate anche dalle rivali per il podio e, nello specifico, dal terzettoche sono arrivate con un vantaggio di 1'38'' sulle nostre. Tocca ora recuperare in classifica . Manca ancora la tappa di La Planche des Belles Filles . Durissima, dove tutto si può ancora ribaltare. La Persico è a 1'38'' dal podio, la Longo Borghini a 1'42''. C'è margine, effettivamente, per provarci e prendersi almeno un posto sul podio. Ma è un qualcosa di davvero fattibile?

Silvia Persico a 1'38'' dal 3° posto: possibilità podio 20%

Valcar Travel Service ha dato il tutto per tutto nelle ultime tappe per sfilare la maglia gialla a Marianne Vos prima delle frazioni di montagna. Forse ha speso troppo e, soprattutto, si trovava alla sua prima esperienza in assoluto in un palcoscenico del genere. Fin qui è stato un Tour stellare per la classe '97. Immaginarla ribaltare il Tour sulla Planche des Belles Filles sarebbe stupendo, ma la vediamo un po' in sofferenza. Aveva parlato di La sensazione è che Silvia stia chiudendo in calando il suo Tour de France Femmes. La capitana dellaha dato il tutto per tutto nelle ultime tappe per sfilare la maglia gialla aprima delle frazioni di montagna. Forse ha speso troppo e, soprattutto, si trovava alla sua prima esperienza in assoluto in un palcoscenico del genere. Fin qui è stato un Tour stellare per la classe '97. Immaginarla ribaltare il Tour sulla Planche des Belles Filles sarebbe stupendo, ma la vediamo un po' in sofferenza. Aveva parlato di mini-crisi già nella tappa di Rosheim , ha parlato di crisi sull'ultima salita della tappa di Le Markstein. Non ci crediamo tantissimo nella rimonta, ma facciamo il tifo per lei. Sarebbe fantastico.

Elisa Longo Borghini a 1'42'' dal 3° posto: possibilità podio 40%

Nella tappa di Le Markstein ha pagato il fatto di essersi fatta 2/3 della tappa da sola. Ha provato a resistere perché arrivare terze ieri, sarebbe significato podio ma, una volta ripresa, è andata in estrema difficoltà contro un gruppetto dove ci si dava cambi regolari fino al km precedente. Anche lei è parsa davvero 'arrivata' nel finale, ma siamo sicuri che farà un ultimo tentativo nella tappa di La Planche des Belles Filles. Arrivare 7a o 8a crediamo sposti poco per la capitana della Trek Segafredo che, potrebbe provare, a questo punto, un numero dei suoi nell'ultima tappa. La Planche des Belles Filles è una salita dura, ma riuscirà a dare 1'42'' a Niewiadoma sull'ultima asperità di questo Tour? Un sogno troppo grande. Ci vuole qualcosa di più croccante prima per Elisa Longo Borghini. Attaccare, con decisione, sulla salita precedente, quella di Ballon d'Alsace, quando mancheranno 38,7 km al traguardo potrebbe essere una soluzione. Minerebbe la solidità della polacca, della Ludwig e della Labous e, dovesse trovare collaborazione con qualcun'altra, potrebbe davvero tentare il colpaccio.

