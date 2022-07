Eddy Merckx. L'ultimo nome fatto era quello di Tadej Pogacar, prima dello sloveno c'era Remco Evenepoel ed è stato sempre così andando indietro. L'ossessione di trovare il nuovo Cannibale, di trovare un corridore che possa ripercorrere le orme del grande Eddy. Ma Merckx era Merckx e non ce ne saranno altri come lui. Così come non ci saranno altri Pogacar o altri Evenepoel in futuro. È un po' il bello del ciclismo e dello sport. Ci possono essere atleti che si assomigliano, per caratteristiche fisiche e tecniche, o per stile di corsa, ma ognuno è fatto a proprio modo. Però c'è un però. Possiamo ricercare l'Eddy Merckx nel mondo del ciclismo femminile. È solo un giochino ovviamente. Ma, considerando il numero di vittorie, la duttilità su più discipline, se dovessimo ricercare qualcuno di - lontanamente - paragonabile nel mondo femminile, il suo nome sarebbe quello di Marianne Vos. Non ci sono dubbi, si punta sulla ciclista classe '87 che ne ha ancora da vincere. Con la 242 vittorie in carriera solo nel mondo del ciclismo su strada, con ben due vittorie già al Tour considerando 101 vittorie nel ciclocross, incluso l'ultimo Ogni anno noi giornalisti cadiamo nel tranello messo in piedi da noi stessi. Quello di trovare il nuovo. L'ultimo nome fatto era quello di Tadej Pogacar, prima dello sloveno c'era Remco Evenepoel ed è stato sempre così andando indietro. L'ossessione di trovare il nuovo, di trovare un corridore che possa ripercorrere le orme del grande Eddy. Ma. Così come non ci saranno altri Pogacar o altri Evenepoel in futuro. È un po' il bello del ciclismo e dello sport. Ci possono essere atleti che si assomigliano, per caratteristiche fisiche e tecniche, o per stile di corsa, ma ognuno è fatto a proprio modo. Però c'è un però. Possiamo ricercare l'Eddy Merckx nel mondo del ciclismo femminile. È solo un giochino ovviamente. Ma, considerando il numero di vittorie, la duttilità su più discipline, se dovessimo ricercare qualcuno di - lontanamente - paragonabile nel mondo femminile, il suo nome sarebbe quello di. Non ci sono dubbi, si punta sulla ciclista classe '87 che ne ha ancora da vincere. Con la tappa conquistata a Rosheim , ha fattosolo nel mondo del ciclismo su strada, con ben due vittorie già al Tour considerando anche Provins . Perché poi ci sono da aggiungere gli altri successi. 2 volte campionessa del mondo su pista, 2 volte campionessa olimpica tra pista e strada, e, incluso l'ultimo Mondiale a Fayetteville . Un'atleta che ha già il suo posto nella storia e viene considerata da tutti, già ora, la migliore di sempre nel ciclismo femminile. In questo caso sì, possiamo fare un paragone con Eddy.

242 vittorie in carriera

Con la vittoria a Rosheim, Marianne Vos entra ancor di più nella storia. 2° successo in questa edizione del Tour de France Femmes, diventando la prima ciclista a vincere una tappa del Tour in maglia gialla. Era un grande obiettivo della Vos ma, ovviamente, non è il miglior successo della sua carriera. Anche perché l'ultima vittoria, aggiornando i dati, è la n° 242 nella storia di Marianne Vos (solo se parliamo di ciclismo su strada). La Vos è una ciclista a tutto tondo, capace di vincere nelle corse a tappe e di vincere le grandi Classiche del panorama ciclistico femminile. Con il Tour siamo già a due, ma quante tappe ha vinto al Giro d'Italia? Quest'anno ne ha conquistate due, in carriera ne ha vinte 32 alla Corsa Rosa. Ha vinto in due occasioni La Course del Tour de France (2014 e 2019), quando ASO organizzava solo una corsa di un giorno. Ha vinto l'oro olimpico, ha vinto la Gent-Wevelgem, ha vinto l'Amstel Gold Race, e ancora il Trofeo Binda e la Freccia Vallone in 5 occasioni. Altro da aggiungere? Una ciclista a tutto tondo che può vincere su ogni terreno, sfruttando ogni dinamica di corsa. Cosa che capita a pochissimi, uomini e donne, cose che capitano solo ai più grandi.

Le tappe vinte nei 'Grandi Giri' da Marianne Vos

Gandi Giri Vittorie di tappa Tour de France Femmes 2 Giro d'Italia Donne 32 Tour d'Ardèche 5 Women's Tour 5 Tour de l'Aude* 8

*competizione annullata dal 2011

Marianne Vos fa un numero dei suoi: esce dallo sterrato, finisce sull'erba ma resta in piedi

E i Grandi Giri? Marianne Vos

Si potrebbe fare un'obiezione. Ok, Marianne Vos vince e vince tanto, ma non si può paragonare a Merckx. Non ha vinto i Grandi Giri. È vero che nel ciclismo femminile il concetto dei Grandi Giri è da rivedere (non ci sono corse a tappe di tre settimane), ma la Vos ha vinto anche quelle. Dei 242 successi in carriera, ci sono anche la bellezza di 28 corse a tappe portate a casa dalla neerlandese. E anche di livello visto che ha conquistato ben tre edizioni del Giro d'Italia Donne (2011, 2012, 2014), oltre ad aver vinto il Women's Tour, corsa a tappe molto competitiva della Gran Bretagna. L'ultima vittoria di una classifica generale risale ormai al 2019, era il Tour de l'Ardèche, ma chissà che non ci voglia riprovare quest'anno al Tour de France. Sarebbe l'ultimo risultato che gli manca da conseguire nella sua immensa carriera.

28 le corse a tappe vinte da Marianne Vos

Vos, tappa e maglia! Volata mostruosa, Persico 2ª, rivivi l'arrivo

Ha fatto la storia del cross e anche in pista...

Come i più grandi, proprio come Merckx, Marianne Vos è un mostro sacro anche negli altri sport che hanno un'attinenza con il ciclismo. Una delle discipline che hanno più caratterizzato Marianne Vos è stato, ed è tutt'ora, il ciclocross, dove l'atleta neerlandese ha collezionato la bellezza di 101 successi in carriera. 101, che si aggiungono alle 242 vittorie su strada. E, come dicevamo, è tutt'ora primatista nel fuori strada considerando che, in questa stagione, ha collezionato 6 vittorie in 10 gare disputate. Campionato nazionale neerlandese e Mondiale inclusi. È infatti la campionessa del mondo in carica di ciclocross, dopo aver vinto il suo 8° titolo iridato. Ripetiamo anche qui la cifra: 8 titoli iridati nel mondo del ciclocross. Non fa più la pista, ma anche nel ciclismo su pista ha vinto qualcosina. È stata due volte campionessa del mondo: nel 2008 nella Corsa a punti, nel 2011 nello Scratch. Nel 2008 ha fatto centro anche alle Olimpiadi, vincendo la medaglia d'oro nella Corsa a punti. E già che parliamo di Olimpiadi, la Vos ne ha vinte due di medaglie d'oro, visto che nel 2012 ha conquistato l'oro nella prova in linea del ciclismo su strada. A livello femminile, è la più grande della storia.

Marianne Vos stellare: campionessa del mondo per l'8a volta, Brand ko

Italia ancora sul podio: con la Vos e la Brand c'è anche Silvia Persico

