Ciclismo

Tour de France Femmes - Reusser: "Non ho protetto le capitane? Volevamo vincere la tappa, chi ne aveva sarebbe partita"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Anche la Reusser poteva entrare nel 'gioco' delle papabili per la vittoria della tappa di Bar-sur-Aube, ma l'avevamo messa con una sola stella. Perché? Beh, quando hai in squadra Vollering e Moolman-Pasio in classifica e Kopecky è la favorita numero 1 per la tappa, scommetti sulla Reusser: "Noi ci siamo protette a vicenda, poi siamo sempre aggressive. Ci ho provato io".

00:01:59, un' ora fa