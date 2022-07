Ciclismo

Tour de France Femmes - Rousse: "Tante emozioni e tante lacrime. Obiettivo? Renderlo un vero Tour de France"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Grande gioia e soddisfazione per Marion Rousse, la direttrice del Tour de France al femminile. Si dice orgogliosa di quanto fatto ed è contenta che tutti hanno mostrato felicità e apprezzamenti per questa prima edizione. Non c'è qualcosa da cambiare, ma sicuramente si può e si deve migliorare facendolo diventare un vero Tour come quello degli uomini.

00:01:33, 7 minuti fa