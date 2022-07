van Vleuten sulla Côte che dà secondi di abbuono? La neerlandese deve Mavi Garcia, ma il grande duello sarà quello tra Silvia Persico e Marianne Vos. A Provins vinse la neerlandese Dopo la tappa più lunga di sempre , in una corsa a tappe femminile in Europa, cominciano le frazioni che decideranno questo Tour de France Femmes. Si parte con la frazione di Rosheim, una tappa non proprio di montagna, ma con alcuni GPM che potrebbero essere teatro di qualche attacco. Perché non sognare uno scatto dellasulla Côte che dà secondi di abbuono? La neerlandese deve recuperare in classifica così come la, ma il grande duello sarà quello tra. A Provins vinse la neerlandese che conquistò poi la maglia gialla , questa volta la capitana della Valcar vuole renderle il favore sfilandole il simbolo della leadership.

Premium Ciclismo Tour de France Femmes | 6a tappa

Dove guardare la tappa in diretta tv e live streaming

Da domenica 24 a domenica 31 luglio scatta la prima edizione del Tour de France Femmes, con 8 tappe in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro. Potrete seguire il Tour de France Femmes, senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Comincia il trittico di tappe che deciderà la prima edizione del Tour de France Femmes. Si parte con una frazione di media montagna, ma con un finale di difficile interpretazione. Tappa che inizia col Col d'Urbeis che può essere il trampolino di lancio per la fuga. Tra dentelli e piccole salite, si continuerà a mettere fatica nelle gambe con i GPM ravvicinati della Côte de Klingenthal (1 km al 6,1%) e la Côte de Grendelbruch (1,2 km all'8%). Dopo il traguardo volante di Urmatt ci sarà la salita che dà secondi di abbuono e, prima di quel momento, la fuga dovrebbe essere ripresa. Si entra nel circuito finale di Rosheim con un primo passaggio sulla linea del traguardo che anticipa l'ultima côte di giornata, la Côte de Boersch. Non troppo dura in realtà: 2 km al 4,4%, ma sarà sicuramente una spinta a provare qualche attacco visto che siamo a 9,1 km dall'arrivo. Chi vuole guadagnare qualche secondo?

Tutte le salite

-Al km 19,2 Col d'Urbeis (4a categoria): 4 km al 3%;

-Al km 59,7 Côte de Klingenthal (4a categoria): 1 km al 6,1%;

-Al km 67,7 Côte de Grendelbruch (3a categoria): 1,2 km all'8%, con picco al 10,4%;

-Al km 101,5 Route de Mollkirch (no GPM): 1 km al 6,4%;

-Al km 120,1 Côte de Boersch (4a categoria); 2 km al 4,4%;

Che duello tra Ludwig e Vos: vince la danese, rivivi la volata

I favoriti

Silvia Persico e Marianne Vos. La ciclista neerlandese vuole vincere la sua seconda tappa in maglia gialla dopo il successo di Provins. E affronterà nuovamente la rivale di allora, Silvia Persico, che ha promesso di Tappa per passisti. Ci sono 4 GPM, ma quello più duro sarà di 3a categoria. Ci sarà comunque sfida tra le big? Un duello che vedremo sicuramente sarà quello tra. La ciclista neerlandese vuole vincere la sua seconda tappa in maglia gialla dopo il successo di Provins. E affronterà nuovamente la rivale di allora, Silvia Persico, che ha promesso di battagliare per conquistare la maglia di leader

Vos, tappa e maglia! Volata mostruosa, Persico 2ª, rivivi l'arrivo

papabili anche la Ludwig, Lippert, non dovesse lavorare solo e soltanto per la Labous. Manly, Niewiadoma e Elisa Longo Borghini saranno le altre atlete che ci proveranno sicuramente. Su questo arrivo possiamo considerareanche la già vincitrice sul traguardo di Épernay , oltre alla, non dovesse lavorare solo e soltanto per la Labous.saranno le altre atlete che ci proveranno sicuramente.

E non è scontato che le donne di classifica non comincino già a sfidarsi senza aspettare il week end. Annemiek van Vleuten proverà subito a recuperare qualcosa in classifica? Farà lo stesso la Vollering?

Persico, Vos *****

Ludwig, Lippert, Vollering, van Vleuten, Longo Borghini ****

Moolman-Pasio, Reusser, Labous, Niewiadoma, Manly, Mavi Garcia ***

Kopecky, Grace Brown, Rooijakkers, Amialiusik, Chabbey, Muzic, Roseman-Gannon **

Cordon-Ragot, Balsamo, Asencio, Berteau, De Wilde, Ewers, Korevar, Gerritse, Lach, Biriukova *

Info utili

-Orario di partenza: 13.10;

-Orario d'arrivo: tra le 16.18 e le 16.38;

-Lunghezza: 129,2 km;

-Dislivello: 1673 metri;

-GPM: 4;

