1193 metri del Col du Platzerwasel. Ci attendiamo la sfida tra Annemiek van Vleuten e Demi Vollering. Per la tappa e Persico e Longo Borghini ci possono credere ancora? Non che abbiamo scherzato fino ad adesso, ma ora arrivano le tappe di alta montagna. La classifica è rimasta invariata dopo Rosheim, con il successo di Marianne Vos , ma siamo sicuri che vedremo un bello scossone con la frazione di Le Markstein che avrà ben tre salite di 1a categoria. Si toccherà anche la vetta più alta di questo Tour, con i. Ci attendiamo la sfida tra Annemieke Demi. Per la tappa e per la classifica , ma le italiane che ruolo avranno?ci possono credere ancora?

Dove seguire la tappa del Tour de France Femmes in diretta tv e live streaming

Da domenica 24 a domenica 31 luglio scatta la prima edizione del Tour de France Femmes, con 8 tappe in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro. Potrete seguire il Tour de France Femmes, senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Non si scherza e arrivano, finalmente, le tappe di alta montagna. Dopo 39,3 km si comincia a scalare il Petit Ballon (9,3 km all'8,1%), con le ragazze in gruppo che arriveranno a quota 1163 metri. Discesa e si torna a salire fino in cima al Col du Platzerwasel che è la vetta più alta di questo Tour (1193 metri). Salita di 7 km all'8,3%, con picco al 10,4%. Una volta scollinati, dopo qualche km, ci sarà il primo passaggio sulla linea del traguardo a Le Markstein e si entra in una sorta di circuito molto impegnativo. Dopo la discesa ci sarà il traguardo volante di Oderen, ma si parte subito per una nuova salita. C'è il GoldBach-Altenbach che regala secondi di abbuono, ma si continua a salire ancora con il Grand Ballon. Pendenze meno dure rispetto al Petit Ballon (6,7% di media), ma sarà una scalata di 13,5 interminabili km. Non finisce qui perché allo scollinamento mancano ancora 7,2 km. Finale che continua a fare su e giù, con ultimi metri in leggera salita.

Tutte le salite

-Al km 48,6 Petit Ballon (1a categoria) a quota 1163 metri: 9,3 km all'8,1%, con picco al 10,2%;

-Al km 65,8 Col du Platzerwasel (1a categoria) a quota 1193 metri: 7,1 km all'8,3%, con picco al 10,4%

-Al km 110,7 Goldbach-Altenbach (no GPM) a quota 678 metri: 4,5 km al 5,6%;

-Al km 119,9 Grand Ballon (1a categoria) a quota 1336 metri: 13,5 km al 6,7%, con picco al 9,3%;

I favoriti

Arrivano le montagne e arriva il primo vero duello tra Annemiek van Vleuten e Demi Vollering. Paradossalmente devono rosicchiare qualcosa entrambe dalle prime di classifica, ma queste salite aiuteranno a scremare la generale. La Vollering sta bene e si è anche messa al servizio delle compagne di squadra, la van Vleuten arriva invece da giorni impegnativi in cui ha dovuto fronteggiare un virus intestinale. Avrà recuperato per tempo per le grandi salite? Un filo sotto, invece, Mavi García che è un'altra che ne ha patite di ogni di questi tempi.

Poi ci sono Elisa Longo Borghini e la Niewiadoma. Anche loro due sono scalatrici, ma non purissime come la Vleuten. Possono escogitare qualcosa per battere le favorite? Sono entrambe vicine in classifica e potrebbe scattare anche un'alleanza per far cadere Marianne Vos.

L'arrivo, che non è in salita, potrebbe essere ancora congeniale, in realtà, a cicliste come Marianne Vos e Silvia Persico. Bisogna vedere se perderanno qualcosa nelle salite precedente ma, se saranno in condizione, potrebbero essere addirittura papabili per la vittoria.

van Vleuten, Vollering *****

Longo Borghini, Niewiadoma, Mavi García ****

Vos, Ludwig, Labous, Persico, Moolman-Pasio ***

Lippert, Roseman-Gannon, Grace Brown, Asencio, Amialiusik **

Faulkner, Chabbey, Ewers, Muzic, Markus, Rooijakkers, Berteau, Gerritse, Borgström, Lowden *

Info utili

-Orario di partenza: 13:40;

-Orario d'arrivo: tra le 17.16 e le 17.50;

-Lunghezza: 127,1 km;

-Dislivello: 2883 metri;

-GPM: 3;

