Marianne Vos, la maglia gialla in carica, ma ci proverà anche Silvia Persico, la migliore delle italiane fino a questo momento. 2a nella generale proprio dalla seconda tappa, la capitana della Valcar non vuole perdere l'occasione di poter indossare la maglia gialla. Una reale possibilità o solo un sogno? Beh, sfilare la maglia gialla alla Vos non sembra un'impresa per tutte, ma ci sono solo 20 secondi di differenza in classifica tra le due...

Perché sì

Sono 20 i secondi che dividono Silvia Persico da Marianne Vos per tentare il colpaccio. Non sarà di certo facile, ma il percorso della tappa di Rosheim si presta a dei colpi di mano nel circuito finale. L'atleta di Alzano Lombardo ha promesso battaglia e ha promesso che ci proverà. Ma dove attaccherà? Aspetterà la Côte de Boersch a 9,1 km dal traguardo? O addirittura proverà sulla salita che dà secondi di abbuono a 27,7 km dall'arrivo?

La Route de Mollkirch può essere un trampolino di lancio ideale, perché per rosicchiare quei 20'' alla Vos bisogna fare di tutto. La vittoria di tappa, infatti, non basta per sfilarle la maglia gialla. Serve dare del distacco alla campionessa neerlandese. E, cominciare dalla Route de Mollkirch, sarebbe un buon punto di partenza, prendendosi l'abbuono. Ma perché si può credere nell'impresa della Persico?

Ci si può credere vedendo il grande salto di qualità che ha fatto la capitana della Valcar Travel & Service. La stessa ragazza che ha sfidato le grandi del ciclocross ad inizio stagione. Vi ricordate il podio mondiale di quest'anno? Chi c'era con Marianne Vos e Lucinda Brand? Proprio lei, Silvia Persico. Chi ha sfidato la Vos sia a Provins che a Épernay? Ancora la Persico. Chi ha fatto 7a al Giro d'Italia donne? Sempre lei, la classe '97 italiana. La crescita è ormai esponenziale e sembra mentalizzata per questo obiettivo. Impensabile sperare di vedere la Persico in maglia gialla in cima a La Planche des Belles Filles, ma siamo sicuri che farà di tutto per prendersi questa maglia in quella che sarà l'ultima vera occasione per modificare la classifica generale prima dell'arrivo delle big.

Le vittorie di Silvia Persico in stagione

-Campionati nazionali italiani (cross);

-Team Relay - Mondiali (cross);

-GP Mamma e papà Guerciotti (cross);

-Gran Premio della Liberazione (strada);

-Memorial Monica Bandini (strada);

Perché no

Sarà difficile battere Marianne Vos o, meglio, sorprenderla. Per come sta correndo, la neerlandese dà l'impressione di voler arrivare addirittura in fondo, con la maglia gialla indosso, a questo Tour de France Femmes. Sarà molto difficile, considerando la tappa finale di La Planche des Belles Filles, ma la capitana della Jumbo Visma ci vuole provare. E quindi non si farà sorprendere nel circuito finale di Rosheim. Può perdere la volata? Può anche darsi se Silvia Persico darà il meglio di sé ma, i bookmaker, quotano proprio la neerlandese come favorita assoluta per la vittoria della tappa n° 6. Marianne Vos, infatti, l'ha detto in ogni salsa: vuole rivincere in questi giorni e di farlo con la maglia gialla.

Dove guardare il Tour de Femmes in diretta tv e streaming

Da domenica 24 a domenica 31 luglio scatta la prima edizione del Tour de France Femmes, con 8 tappe in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro. Potrete seguire il Tour de France Femmes, senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

