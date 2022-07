Ciclismo

Tour de France Femmes - Silvia Persico a terra, Longo Borghini sbaglia strada, vince la Wiebes: gli highlights

TOUR DE FRANCE FEMMES - Andiamo a vedere cosa è successo nella tappa più lunga delle corse a tappe femminili in Europa. Si chiude in volata con Lorena Wiebes che batte la Balsamo e la Vos e fa 53 in carriera (a 23 anni). Ma, durante la tappa, succede anche una maxi caduta dove rimane coinvolta anche Silvia Persico, mentre Elisa Longo Borghini sbaglia strada nel finale.

00:02:36, un' ora fa