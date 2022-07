Ciclismo

Tour de France Femmes - Silvia Persico: "Il 2° posto? Vale come una vittoria quando hai davanti Marianne Vos"

TOUR DE FRANCE FEMMES - La ciclista della Valcar è molto soddisfatta per il 2° posto ottenuto a Provins. La Persico non la reputa come una sconfitta, anzi, stando dietro ad un mostro sacro del ciclismo femminile come Marianne Vos. Ma la maglia gialla non è lontana e sognare non costa niente...

00:01:24, 2 ore fa