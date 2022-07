Ciclismo

Tour de France Femmes - Silvia Persico: "Quando ho visto il gravel, ho detto faccio ciclocross e do tutto"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Le vacanze sono arrivate per Silvia Persico ma, nell'ultimo giorno di scuola, ha piazzato un altro buon risultato. Fare terzi a La Planche des Belles Filles non è roba di tutti i giorni, ma la capitana della Valcar Travel Service ha fatto un qualcosa di eccezionale nell'ultimo km. Ma sul gravel, è un po' come nel ciclocross, ha detto Silvia, doveva dare tutto.

00:02:33, 32 minuti fa