Tour de France Femmes - Slappendel: "La Planche des Belles Filles. Discorso maglia gialla chiuso, occasione per la fuga"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Non è arrivata neanche una fuga in questo Tour de France Femmes ma, con la tappa di La Planche des Belles Filles, potrebbe esserci l'occasione giusta per una coraggiosa della prima ora. Anche perché, per la maglia gialla, la van Vleuten ha già chiuso ogni discorso a tripla mandata.

00:01:12, un' ora fa