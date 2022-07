Gaia Masetti e Marta Cavalli, Barbara Malcotti. La ciclista della Human Powered Health è stata squalificata a circa 60 km dal traguardo, non facendosi sfilare dal plotone. Manovra scorretta perché, secondo regolamento, questo tipo di cambio può essere effettuato solo e soltanto se il gruppo è andato avanti. Manovra scorretta perché diventa pericoloso per le atlete presenti in gruppo. Ecco spiegata la squalifica da parte della Giuria. Un'italiana in meno al Tour de France Femmes. Dopo che è tornata a casa dopo l'incidente della 2a tappa , esce di scena anche. La ciclista dellaè stataa circa 60 km dal traguardo, nella tappa vinta da Lorena Wiebes , dalla Giuria dei Commissari per colpa di una manovra scorretta. A causa di un problema meccanico, le si era rotto il cambio, ha dovuto cambiare bici, ma l'ha fatto mentre era ancora a metà gruppo,. Manovra scorretta perché, secondo regolamento, questo tipo di cambio può essere effettuato solo e soltanto. Manovra scorretta perché diventa pericoloso per le atlete presenti in gruppo. Ecco spiegata la squalifica da parte della Giuria.

Andrew Bajadali, direttore sportivo della Human Powered Health, ha provato a spiegare l'accaduto, considerando che l'ammiraglia della squadra era avanti nella fuga, a sostegno della Christoforou, e nell'impeto di rientrare sulla Malcotti ha commesso questo errore di cambiare la bici ancora a metà gruppo. Niente da fare, ed è stato richiesto alla Malcotti di risalire in ammiraglia perché il suo Tour era finito.

Le parole del suo direttore sportivo

Sono stati irremovibili sulla sua esclusione, le hanno detto di accostare a bordo strada. Speravo che in altre circostanza l’avessero lasciata proseguire, ma ci hanno detto assolutamente no e quindi non è più in gara. Per me è assurdo. È a discrezione del commissario, forse aveva mangiato male. Barbara è devastata e non posso dormire pensando a quella povera ragazza. Aveva buone gambe, stanno arrivando le montagne che sono il suo forte e non potrà dimostrare per cosa era venuta. È triste per tutti. [Andrew Bajadali a VeloNews]

Decisione severa da parte del Commissario di Giuria

Nelle gare maschili ogni team ha due ammiraglie e in quel caso la seconda macchina segue la fuga, non ci sarebbero stati problemi. Eravamo, però, con Antri Christoforou dietro la fuga, che aveva quattro minuti sul gruppo e Barbara aveva bisogno di cambiare bici, perché le si era rotto il cambio. Abbiamo deciso di accostare e aspettare il gruppo. Dovevamo anche fare rifornimento alle altre nel gruppo. Abbiamo accostato e il meccanico ha preso la bici. Credo che tecnicamente il problema è che Barbara sarebbe dovuta andare in fondo al gruppo e fermarsi. L’ha fatto dalla testa del gruppo. Eravamo chiaramente a bordo strada ed era in coda al gruppo, quando è rimontata in sella ed è tornata in corsa. È stata una decisione davvero severa da parte del commissario. Avrebbero potuto multarci o darci un richiamo grave e passare oltre. Tecnicamente eravamo nel torto, ma date le circostanze è una decisione davvero dura

