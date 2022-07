Ciclismo

Tour De France Femmes - Stoccata dalla Reusser, Longo Borghini e Persico rispondo sullo sterrato: il meglio in 5'

TOUR DE FRANCE FEMMES - Andiamo a rivivere i migliori momenti della tappa dello sterrato che ha visto il trionfo della Reusser a Bar-sur-Aube. La ciclista svizzera doveva lavorare per le sue capitane Kopecky, Moolman-Pasio e Vollering e invece è partita in maniera secca a 23 km dal traguardo. Non cambia nulla in classifica generale, l'unica che perde contatto è Mavi Garcia.

00:05:27, 17 minuti fa