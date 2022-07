van Vleuten che è sembrata la più in difficoltà 12900 metri di sterrato che farà male a tante. Questa potrà essere la tappa decisiva per la corsa alla maglia gialla. Tutte le attenzioni di noi italiani sono su Elisa Longo Borghini. Una ciclista che ha già vinto sullo sterrato, quello della Strade in Bianche e che, in stagione, ha vinto anche Ad Épernay è andato in scena la prima sfida tra le big. Ha vinto la Ludwig , ma nessuna si è fatta preferire, al contrario dellache è sembrata la più in difficoltà a causa delle sue condizioni fisiche . Adesso c'è però la tappa dello sterrato: 4 settori per un totale complessivo diche farà male a tante. Questa potrà essere la tappa decisiva per la corsa alla maglia gialla. Tutte le attenzioni di noi italiani sono su. Una ciclista che ha già vinto sullo sterrato, quello della Strade in Bianche e che, in stagione, ha vinto anche sulle pietre della Parigi-Roubaix

Il percorso

Non ci saranno salite impossibili, ma potrebbe essere la tappa decisiva per la maglia gialla. Primi 68 km tendenzialmente facili, compreso il traguardo volante di Bar-sur-Seine. Dopo lo sprint intermedio, ecco il primo GPM: la Côte de Celles-sur-Ource con media dell'8,9%. C'è anche il primo settore di sterrato, il più facile e il più corto: lungo 2300 metri. Da quel momento sarà un lungo su e giù con altri tre settori di sterrato per un totale di 12,9 km di 'fuori strada'. Finito lo sterrato, ci saranno da scalare altre due côtes. Sulla Côte des Bergères non ci saranno i punti per la maglia a pois, ma secondi di abbuono. Poi a 5 km dal traguardo la Côte du Val Perdu che sarà trampolino di lancio per un attacco.

Tutte le salite

-Al km 68,1 Côte de Celles-sur-Ource (3a categoria): 1,1 km all'8,9%, con picco all'11%;

-Al km 77,3 Côte du Val des Clos (3a categoria): 0,9 km all'8,8%, con picco al 12,9%;

-Al km 98,6 Côte de Maître Jean (4a categoria): 1,8 km al 4,4%, con picco al 5,5%;

-Al km 106,4 Côte de Vitry (4a categoria): 0,9 km al 6,9%, con picco al 9,1%;

-Al km 117,7 Côte de Bergères (no GPM): 1,7 km al 5,1%;

-Al km 121,7 Côte du Val Perdu (4a categoria): 1,8 km al 4%, con picco al 5,5%;

Tutti i settori di sterrato

-Al km 68,1 Chemin blanc de Celles (2300 metri);

-Al km 77,4 Chemin blanc des Hautes Forêts (3200 metri);

-Al km 89,3 Chemin blanc du plateau de Blu (4400 metri);

-Al km 106,4 Chemin blanc de Vitry (3000 metri);

I favoriti

Con 12,9 km di sterrato, usciranno le qualità delle cicliste più brave sul fuori strada. Una su tutte, ovviamente, è Elisa Longo Borghini che in carriera ha vinto sullo sterrato della Strade Bianche e sul pavé della Parigi-Roubaix. La ciclista della Trek Segafredo è parsa molto in forma in questo avvio di Tour de France e vuole guadagnare il più possibile prima delle grandi salite. Al pari della Longo Borghini c'è anche Lotte Kopecky. Compagna di squadra della Vollering, c'è da capire se avrà carta bianca la vincitrice della Strade Bianche 2022 o se la belga dovrà rimanere a disposizione della sua capitana.

Un filo dietro la van Vleuten. Non per le sue qualità da fuori strada, è tanto brava anche lì, ma perché la neerlandese ha dimostrato di non stare bene in queste prime tappe. Si riprenderà appena in tempo? Parlando di mostri sacri, potrebbe provarci anche Marianne Vos. Anzi, ci proverà assolutamente perché non vuole perdere l'occasione di vincere in maglia gialla. Anche lei se ne intende di fuori strada, basti pensare che è la campionessa del mondo in carica di ciclocross.

Occhio alla Chabbey, la Moolman-Pasio e la Ludwig che cercherà il bis. Tutta la SD Worx, in realtà, è specializzata sul fuori strada e la 'più scarsa', per dire, è proprio la Vollering che deve stare attenta a non perdere terreno in questa tappa che può fare davvero tanti danni.

Longo Borghini, Kopecky *****

Chabbey, Vos, Moolman-Pasio, Ludwig ****

Norsgaard, van Dijk, van Vleuten, Niewiadoma, Persico ***

Georgi, Grace Brown, Bastianelli, Cromwell, Vollering, Lippert **

Markus, van den Broek-Blaak, van Anrooij, Paladin, Kastelijn, Sierra, Reusser, Majerus *

Info utili

-Orario di partenza: 13.10;

-Orario d'arrivo: tra le 16.15 e le 16.35;

-Lunghezza: 126,8 km;

-Dislivello: 1415 metri;

-GPM: 5;

-Settoridisterrato: 4;

