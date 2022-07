Ciclismo

Tour de France Femmes - Tutte giù per terra! Maxi caduta ai -45 km: coinvolta anche la 2a della generale Silvia Persico

TOUR DE FRANCE FEMMES - Doveva essere una tappa facile per le donne di classifica, ma non c'è nulla di facile in un Tour de France, anche in salsa femminile. A terra mezzo gruppo, tra queste anche cicliste del calibro di Kopecky, Norsgaard (che si è ritirata) e la nostra Silvia Persico, la 2a della generale. Per fortuna la capitana della Valcar Travel & Service è ripartita.

