Ciclismo

Tour de France Femmes - Van Dijk: "Ci abbiamo provato per la Balsamo, ma se vince la Vos c'è poco da dire"

TOUR DE FRANCE FEMMES - La van Dijk fa mente locale per capire in che secondo o in che cm possa aver sbagliato qualcosa nel lanciare la volata per Elisa Balsamo ma, anche la neerlandese, viene alla conclusione che quando Marianne Vos è in giornata c'è poco da fare per chiunque.

00:00:44, 18 minuti fa