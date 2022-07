Ciclismo

Tour de France Femmes - Van Vleuten dominatrice: rivivi tutti gli scatti su La Planche des Belles Filles

TOUR DE FRANCE FEMMES - Sono bastati due scatti per la capitana della Movistar per spazzare via la concorrenza anche sulla Planche des Belles Filles. Sulla prima accelerata, la van Vleuten ha 'fatto fuori' tutte le rivali di classifica andando a riprendere la Patiño, poi si è lasciata alle spalle anche Mavi Garcia e le altre fuggitive che erano rimaste.

00:02:30, 21 minuti fa