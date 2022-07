Ciclismo

Tour de France Femmes - Van Vleuten: "Il mio sogno diventa realtà: la maglia gialla. E non è stato facile"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Felicità e quasi stupore per Annemiek van Vleuten. Era la favorita della vigilia, è la ciclista più forte del mondo ma, in questo Tour de France Femmes, la ciclista neerlandese ha avuto davvero tante problematiche da mettere a posto. Era infatti partita con un problema intestinale e con un distacco in classifica. E all'ultimo giorno tanti cambi di bici.

00:01:42, 35 minuti fa