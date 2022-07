Ciclismo

Tour de France Femmes - Van Vleuten in difficoltà, Persico sogna la maglia, vince la Ludwig: gli highlights

TOUR DE FRANCE FEMMES - Tappa molto dura, con la prima vera sfida tra le donne di classifica. Van Vleuten in difficoltà per problemi fisici, la Wiebes si stacca, la Vollering cade. Ci provano Elisa Longo Borghini e Silvia Persico, ma il gruppo maglia gialla rientra e Marianne Vos piazza la stoccata sognando la doppietta. Cecile Ludwig, però, non era tanto d'accordo.

00:03:07, 13 minuti fa