Ciclismo

Tour de France Femmes - Via alle forature: Ludwig è la prima vittima, la Guazzini le dà la sua ruota

TOUR DE FRANCE FEMMES - Nel terzo settore cominciano le forature per le big della classifica. La prima a venire bloccata è la Uttrup Ludwig, vincitrice della tappa del giorno prima, che è costretta a fermarsi. Per sua fortuna c'è la sua gregaria Vittoria Guazzini nei paraggi a darle la ruota posteriore per ripartire in fretta e ritrovare il gruppo maglia gialla.

00:00:45, 13 minuti fa