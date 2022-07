Ciclismo

Tour de France Femmes - Vollering e Lippert a terra, numero di Elisa Longo Borghini che è salva per miracolo!

TOUR DE FRANCE FEMMES - Continua il festival della cadute in queste prime tappe del Tour de France Femmes. Cade giù anche Demi Vollering che sembrava minacciosa e pronta ad un attacco dopo essere passata in cima all'ultimo GPM di giornata. La neerlandese finisce giù e con lei la Lippert, a ruota c'era la Longo Borghini che è rimasta fredda e con un numero ha mantenuto in equilibrio.

00:00:43, un' ora fa