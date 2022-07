Ciclismo

Tour de France Femmes - Zigart: "Non ero dove dovevo stare, non so neanche dove ha attaccato la van Vleuten"

TOUR DE FRANCE FEMMES - La capitana della BikeExchange Jayco fa il mea culpa. Ha cercato di rimettere a posto la tappa in un secondo momento, ma ammette di aver sbagliato a non essere nella giusta posizione sulla prima salita. Tanto da non sapere neanche quando la van Vleuten abbia attaccato, facendo esplodere la gara.

00:01:06, 12 minuti fa