Ciclismo

“Con la derapata!” Alaphilippe fenomeno: vince la crono di Pau rifilando 14” a Thomas

È partito per ultimo, come di consuetudine, e nella crono di Pau sbaraglia decisamente la concorrenza. Julian Alaphilippe vola alla media di 47.3 km/h e con 35’00’’24 stravince la prova contro il tempo, battendo uno specialista - e favorito - come Geraint Thomas di ben 14”. Il francese, dunque, tiene ben salda la maglia gialla in vista del Tourmalet.

