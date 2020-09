Ciclismo

Quando Fabio Aru vinse a La Planche des Belles Filles staccando anche Froome: Ajò!

5 luglio 2017. Fabio Aru vola a La Planche des Belles Fille, andando a vincere in solitaria sul primo arrivo in salita di quell'edizione del Tour. Tutti si devono inchinare al campione nazionale italiano, compreso Chris Froome. Prima e unica affermazione in Francia per il sardo, che in quel Tour indosserà anche la maglia gialla per due giornate.

