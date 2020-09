Ciclismo

Tour 360”, tappa 4: Primo arrivo in salita, vince Primoz Roglic

4a tappa del Tour de France da Sisteron a Orcières-Merlette, la prima vera frazione di montagna adatta agli scalatori. I big di classifica erano chiamati in causa e Primoz Roglic non ha indugiato prendendosi la vittoria di tappa e il 3° posto in classifica generale. Applausi per la Jumbo Visma e per Luca Gregorio che azzecca ancora il pronostico. Per il Magro arriva la posta…

00:06:12, 6097 Visualizzazioni, da un' ora