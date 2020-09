Ciclismo

Alaphilippe ci prova, Hirschi vince, Sagan sprinta: cosa vi siete persi della 12a tappa

Tante fughe in giornata, durante la tappa più lunga dell'edizione del Tour de France, ma a vincere è Marc Hirschi della Sunweb. Non succede nulla per quanto rigurarda i big della classifica generale. Sagan si prende 4 punti al traguardo.

