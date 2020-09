Ciclismo

Alaphilippe rassegnato: "Riprendere la maglia gialla? Il percorso non mi aiuta"

La salita del Mont Aigoual poteva essere di aiuto ad Alaphilippe per riprendersi la maglia gialla dopo la penalizzazione comminata a suo sfavore per una borraccia. Il corridore francese però non pensa di essere nella condizione per recuperare quei 16'' a causa del percorso di oggi. Solo pretattica?

