Quattordici giorni da leader e il quinto posto finale nel 2019. Qualche dubbio in più alla vigilia della Grande Boucle 107, dove il francese potrebbe abbandonare velleità di classifica e virare su diversi obiettivi.

Il colore che batte nel cuore e nella mente è sempre lo stesso: quello giallo oro dei girasoli che adornano il panorama francese e simboleggiano la corsa più grande di tutte. Julian Alaphilippe e il Tour de France, la storia più romantica dell’ultima Grande Boucle, si ritrovano a tredici mesi dall’ultima volta. Con sentimenti strani, a dire il vero, rispetto a come si erano lasciati.

Alaphilippe sulle strade del Tour

Ma Alaphilippe può davvero vincere il Tour? [23 luglio 2019, vigilia della 16esima tappa]

La domanda si era fatta da vagamente blasfema a più che legittima. Nel luglio 2019, il Moschettiere francese sembrava davvero capace di tutto. Dopo aver furoreggiato per tutta la primavera, aveva alzato l’asticella sulle strade del Tour: le magie di Epernay e Pau vero, ma soprattutto quei quattordici esaltanti giorni in maglia gialla che avevano riportato le menti di tanti francesi al mito di Bernard Hinault, ultimo enfant du pays a vincere la Grande Boucle nel 1985. Da outsider vero, sull’onda di una forma e tenuta mentali mai viste. Neanche il calo finale e il definitivo quinto posto in classifica avevano sbiadito quei giorni: Alaphilippe era entrato in nuova dimensione, da magnifico interprete delle gare di un giorno a serio pretendente al trono di Francia. Con appuntamento all’anno successivo, per provare a salire almeno sul podio. Eppure…

Eppure, a cinque giorni dal via da Nizza l’orizzonte di Alaphilippe presenta qualche nuvola di dubbi qua e là. Va detto che in un’ipotetica griglia dei favoriti parte senza dubbio più in alto di quanto faceva alla vigilia della scorsa edizione, ma la strada, nelle corse recenti, ha lasciato intendere che il buon Julian non sia allo stellare livello del 2019. Alla Strade Bianche, esordio post lockdown, ha abbandonato ogni velleità a 50 chilometri da Siena, a onor del vero anche a causa di qualche foratura di troppo. Alla Sanremo, la sua miglior recita dalla ripresa, si è inchinato solo al fenomenale van Aert. Ma alle prove generali del Tour, il Giro del Delfinato, ha fatto fatica, dando deboli segnali di vita solo nella fuga di Megeve. Troppo poco, in linea teorica, per puntare tutte le fiches su Alaphilippe vestito di giallo sugli Champs-Élysées.

Wout van Aert brucia Julian Alaphilippe alla Milano-Sanremo

Quale l’obiettivo reale, dunque, del 28enne di Saint-Amand-Montrond? Fondamentale sarà la prima settimana. Il disegno del Tour 2020 è decisamente tosto e l’avvio sarà già esigente. Le prime due tappe in quel di Nizza non saranno affatto scontate per i big, che potrebbero subito concedere qualche scaramuccia. Il quarto giorno è previsto il primo arrivo in salita alla Montée d’Orciéres-Merlette, prima di dirigersi verso un weekend in cui la carovana incontrerà già i Pirenei. Un primo terzo di Tour in cui la classifica prenderà forma, una partenza a razzo in cui valutare la condizione e la misura della propria ambizione.

Se la strada decreterà che Alaphilippe è in grado di tenere il ritmo dei vari Roglic e Bernal nelle salite più toste, allora il francese potrebbe anche mantenere una condotta meno spregiudicata, puntando alla classifica e a migliorare la top 5 del 2019. Ma se la gamba non dovesse essere quella dei giorni migliori, non sarebbe assurdo vederlo uscire di classifica e mettere nel mirino le tappe più prestigiose. Magari la numero 17, la frazione regina con l’arrivo al Col de la Loze, dove Julian è andato in ricognizione a fine giugno. E poi la maglia a pois, l’obiettivo più naturale, già messa in bacheca due anni stagioni fa. Di una cosa siamo certi: qualsiasi sarà la sua campagna, non c'è dubbio che ci farà divertire.

