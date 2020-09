Ciclismo

Altro ritiro al Tour de France: sventola bandiera bianca Gregor Mühlberger

Il corridore della Bora Hansgrohe aveva perso le ruote del gruppo in una situazione di strada non proprio durissima. L'austriaco non stava benissimo ed è stato costretto al ritiro.

00:00:31, 109 Visualizzazioni, 13 minuti fa