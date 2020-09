Ciclismo

Barguil è libero, non dovrà guidare Quintana: "Oggi punto a vincere la tappa"

Niente compiti da gregariato per Warren Barguil in questa tappa molto esigente con arrivo di tappa con un GPM di 1a categoria. Il francese non dovrà guidare quindi Quintana e può puntare alla vittoria di tappa.

