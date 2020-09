Neanche il tempo di ritirarsi dal Tour de France, che già si fanno speculazioni sulle prossime corse che affronterà Egan Bernal. Il corridore colombiano, campione in carica della Grande Boucle, non è partito durante la 17a tappa del Tour per il protrarsi dei problemi alla schiena che aveva già accusato durante il Giro del Delfinato. In più, si è aggiunto un dolore acuto al ginocchio destro e il 23enne della Ineos Grenadiers ha deciso quindi di abbandonare.

Ma cosa farà da qui alle prossime settimane Bernal? Di sicuro non sarà al Mondiale di Imola: nei prossimi giorni non si allenerà e servirà, invece, essere in condizione. Possibile che sia allo start del Giro d'Italia? La Corsa Rosa non è così lontana, considerando che si parte da Monreale già il 3 ottobre e da qui agli inizi di ottobre non è detto che Bernal abbia ritrovato le energie. Il direttore del Giro, Mauro Vegni, però ci prova invitando il colombiano in Italia...

Per come sta andando in questo momento la squadra, dovranno rivalutare tutta la situazione. Se non riesci a ottenere un buon risultato alla corsa più importante che è il Tour, allora devi puntare all’altra, altrimenti diventerebbe una stagione un po’ fallimentare. Potrebbe essere un pensiero non peregrino. Sono felice però di avere Geraint Thomas. Ha vinto il Tour 2 anni fa, ha fatto secondo lo scorso anno e ha dimostrato alla Tirreno-Adriatico di essere in buona forma. Se poi riesci ad affiancare un gregario di lusso le cose possono migliorare. Un pensierino lo sto facendo. Potrebbe essere anche Carapaz. [Mauro Vegni alla Gazzetta dello Sport]

Chi viene dalla Ineos quindi? Il capitano sarà sicuramente Geraint Thomas che ha chiuso in crescendo alla Tirreno-Adriatico tanto da arrivare 2° nella generale alle spalle di Simon Yates. Dal Tour, inoltre, dovrebbe arrivare Richard Carapaz: anche lui sembra stia crescendo di condizione come dimostrato nelle ultime due frazioni dove è andato in fuga e ha mostrato grande carattere, non trovando per poco il successo di tappa. Difficile quindi che Bernal possa farsi vedere in Italia. Magari sarà Vuelta?

Alla Vuelta, per la Ineos, era stato dirottato Chris Froome. Ma, in realtà, sarebbe la vetrina ideale per rilanciare Bernal. Anche in questo caso, il direttore della corsa, si è fatto sentire.

Vogliamo che Bernal venga alla Vuelta, ma è ovvio che ha più opzioni. Bisogna sperare. Per determinate circostanze abbiamo tre tappe in meno e questa è una buona risorsa psicologica, in alcuni casi. Noi vogliamo sempre i migliori e speriamo che possano venire sia Froome che Bernal. [Javier Guillén a Marca]

