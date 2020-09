Ciclismo

“Best of Tour 360": Pogacar, Roglic e Stranamagro... il meglio del Tour del cuore

Il Tour 2020 è stato speciale in primis per essere il primo grande Giro della ripartenza, un segnale diretto nel mondo del ciclismo e poi per come si è svolto ed è finito. Una trama intricata di una bellissima storia che è quella della Grnd Boucle. Il successo di Tadej Pogacar e il dominio della Slovenia con Roglic fino alla cronometro, è stato un gran bel Tour, un Tour romantico.

