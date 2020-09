Ciclismo

Bora da pazzi, De Gendt, ventagli e il solito van Aert: cosa vi siete persi della 7a tappa

Doveva essere una tappa di trasferimento ma non lo è stato. Ventagli all'inizio e alla fine della frazione che ha visto il plotone spaccarsi in diversi gruppi. Ne fanno le spese i velocisti all'inizio, Pogacar e Landa alla fine. Sembra tutto apparecchiato per Sagan, ma alla fine vince van Aert.

00:02:49, 440 Visualizzazioni, un' ora fa