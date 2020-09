Ciclismo

"Carapaz non è morto", Roglic vince il derby: gli highlights della 17a tappa

Alaphilippe, Carapaz e Kamna ancora in fuga, con il vincitore del Giro d'Italia che è l'ultimo a mollare: viene ripreso a 2,9 km dal traguardo da un grande Miguel Anel Lopez che va a vincere in solitaria. Per la maglia gialla, però, è Roglic che conquista 17'', abbuoni compresi, a Pogacar mentre scivolano e di tanto Uran e Landa.

00:04:44, 906 Visualizzazioni, 33 minuti fa