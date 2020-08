MEGEVE, FRANCE - AUGUST 15: Steven Kruijswijk of The Netherlands and Team Jumbo - Visma / Crash / Injury / Doctor / during the 72nd Criterium du Dauphine 2020, Stage 4 a 153,3km stage from Ugine to Megeve 1458m / @dauphine / #Dauphiné / on August 15, 2020

Credit Foto Getty Images