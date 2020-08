Christopher Froome of The United Kingdom and Team INEOS

Il britannico, come il compagno Geraint Thomas, non sarà a Nizza per il via della prossima Grande Boucle. Dalla forma ancora da ritrovare alle gerarchie chiare nel team: sarà la Vuelta la sua ultima recita con la squadra con cui ha vinto tutto.

Diciamocela tutta, quando a febbraio abbiamo visto Chris Froome sgambettare in gruppo all’UAE Tour un mezzo sorriso si è disegnato sui nostri volti. Sette mesi dopo quella maledetta ricognizione al Delfinato, lui era di nuovo in sella, e per come era andata, bastava questo. Quel sentimento, però, si è affievolito fino a scomparire quando il ciclismo si è messo alle spalle il lockdown e ha ricominciato a fare sul serio. Lasciando nelle menti un interrogativo piuttosto ingombrante: potrà, il vincitore di sette Grandi Giri, tornare competitivo sui palcoscenici in cui è diventato grande? La risposta di chi conta di più, ossia il suo Team Ineos, dev’essere stato qualcosa del tipo: “no, o certamente non lo è ora”. Perché quando sir Dave Brailsford e soci hanno disegnato la squadra per il prossimo Tour de France, il buon Chris non era in lista.

Come Geraint Thomas, la cui assenza in nome del Giro d’Italia forse fa ancor più rumore. In favore di Egan Bernal e del suo luogotenente Richard Carapaz, pronto a vestire il mantello del capitano se la schiena del campione uscente dovesse fare le bizze. Ma anche di Pavel Sivakov, terza punta e mina vagante, lui sì in forma nelle ultime gare. Recente passato, presente e futuro dello squadrone inglese. Non i big three che ci aspettavamo, ma quelli che in questo momento hanno più benzina, più forza, più fame. Una scelta più comoda, probabilmente, anche dal punto di vista gestionale, con Carapaz e Sivakov più disposti al “tutti per uno” rispetto ai senatori esclusi e all’ormai annoso ritornello del “sarà la strada a decidere”.

La Ineos, che al Tour si chiamerà Grenadier come l’automobile del gruppo che sponsorizza la squadra, ha dimostrato di avere coraggio. Di mettere da parte i senatori, di imbastire la squadra oggettivamente più forte per la corsa più importante che c’è, senza guardare al glorioso passato. Con saggio cinismo. Perché, rubando il motto a una nota società calcistica di Torino, vincere non è importante, è l’unica cosa che conta. E per farlo non c’è spazio per romanticismi. Froome andrà a caccia del quinto Tour della leggenda vestendo un’altra casacca, quella della Israel Start Up-Nation che lo ha ingaggiato dal 2021. E chissà che anche il futuro storico divorzio non abbia influito sulla decisione della Ineos di mettere da parte il britannico.

Da quel che si è visto, Froome sembra aver preso di buon grado il dirottamente sulla Vuelta. Da uomo e corridore ambizioso, ma pure intelligente. Perché le ultime uscite, e lui lo sa, ci hanno detto che il kenyano bianco è ancora lontano dall’essere presentabile per puntare alle posizioni di vertice in un Grande Giro. Tra Occitania, Tour de l’Ain e Giro del Delfinato non ha mai dato l’impressione di avere quel cambio di marcia da rubare l’occhio. Soprattutto al Criterium, per parterre e durezza del percorso vero banco di prova in vista della Grande Boucle. A volte ha lavorato per la squadra, altre ha semplicemente tenuto duro finchè il fisico e la testa gliel’hanno permesso. Ma quando la strada virava verso su e lui perdeva le ruote dei migliori, là davanti non c’erano mai meno di 20 o 30 corridori. Troppo poco per il Tour, anche con un ruolo ridimensionato.

È di sicuro un riassestamento per me cambiare obiettivo dal Tour alla Vuelta. Ma credo che visto quello che ho passato nell’ultimo anno e il grande recupero che ho avuto dopo la caduta dello scorso anno, sono davvero fortunato ad essere tornato correre e non credo che riuscirei a fare il lavoro che mi è richiesto al Tour. La Vuelta è un obiettivo molto più realistico, dobbiamo ricordarci che vengo da un infortunio tremendo dove mi ero rotto parecchie ossa nel mio corpo. Il recupero è completo, non ho dolore o altri problemi, ma credo che comunque tornare al massimo livello è cruciale per poter tornare a vincere una corsa e spero che potrò riuscirci alla Vuelta. Per me è molto bello avere chiarezza e sapere che quello è il mio grande obiettivo per la stagione. Auguro al team ogni bene per il prossimo mese, la corsa sarà brutale, ma ho grande fiducia in Egan e nel team intorno a lui, possono portare a casa il risultato.

I trionfi di Froome in maglia Sky/Ineos

Vuelta 2011 Tour 2013 Tour 2015 Tour 2016 Tour 2017 Vuelta 2017 Giro 2018

Certo che sarà strano non vederlo al via di Nizza per scelta tecnica (esclusa l’assenza forzata dello scorso anno non mancava dal 2011, quando non era ancora Chris Froome), ma analizzando razionalmente la situazione il piano Vuelta pare quello più sensato. L’ultima corsa all’oro di Froome con la squadra che (l’)ha reso grande avrà due mesi in più per essere pianificata. Una Last dance in salsa spagnola, dove sulla carta non avrà l’ingombro di co-capitani o scudieri rampanti a impedirgli di fare il suo gioco. Per il tris dopo i successi 2011 e 2017. Per l’ottavo Grande Giro, come Anquetil e sotto solo alle divinità Merckx e Hinault. A 35 anni suonati, l'ambizione di Chris Froome non è ancora sopita.

