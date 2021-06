Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - L'acuto di Mathieu van der Poel sul Mûr: rivivi la vittoria con dedica a Poulidor

TOUR DE FRANCE - Che vittoria per Mathieu van der Poel che conquista il suo primo successo in carriera al Tour e 1° in carriera in un Grande Giro. Niente da fare per i vari Colbrelli, Alaphilippe, Roglic e Pogacar. È stato van der Poel il fenomeno oggi, con l'olandese che andrà anche ad indossare la maglia gialla. Con dedica a nonno Poulidor che in carriera non indossò mai il simbolo del primato.

