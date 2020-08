L'edizione 2021 dela Grande Boucle non partirà da Copenaghen, in Danimarca, ma da Brest, come annunciato dal direttore della corsa Christian Prudhomme: "Avevamo concordato con gli organizzatori locali un via per il 2022 ma il Covid-19 ci ha costretto ad invertire le due partenze". Il Tour partirà quindi sabato 26 giugno 2021, anziché venerdì 2 luglio.

E' ufficiale: il Tour de France 2021 non scatterà da Copenaghen, in Danimarca, ma da Brest, in Bretagna, territorio che ospiterà anche le prime quattro tappe della Grande Boucle che prenderà il via sabato 26 giugno 2021. Copenaghen sarà sede di partenza l'anno successivo, nel 2022, come confermato da Christian Prudhomme, direttore della corsa: "Già nel 2018 avevamo accennato all'inizio del Tour, di una possibile partenza dalla Bretagna e poi con gli amministratori locali avevamo concordato lo scorso autunno per una partenza per il 2022. Il Covid-19 ci ha costretto ad invertire così le due partenze".

Sarà la quarta volta che il Tour partirà da Brest, "un record", ha ricordato Preudhomme (1952, 1974 e 2008 gli altri start). La Bretagna ospiterà quindi le prime quattro tappe dell'edizione 2021, che sarà presentata il prossimo 29 ottobre.

Ovviamente tutto è legato allo stravolgimento del calendario sportivo internazionale a causa della pandemia da Coronavirus: il Tour è stato anticipato di una settimana vista la concomitanza con gli Europei di calcio e le Olimpiadi di Tokyo, poi va ricordato che in programma in Danimarca c'è un ottavo di finale dei suddetti Europei.

