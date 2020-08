L’appuntamento è tutti i giorni a partire dal 29 agosto con la 30ª edizione del Tour de France targata Eurosport in partnership con GCN Global Cycling Network, che trasmetterà in digitale oltre 100 ore di diretta della corsa (commentata dai cronisti di Eurosport) e tutti i suoi contenuti speciali dedicati alla Grande Boucle, compresi gli higlights disponibili on demand su tutte le piattaforme: il meglio di ogni tappa in 90 secondi sull’app di GCN e Facebook e la sintesi di 5-10 minuti sull’app di Eurosport, Eurosport.it e il canale YouTube di GCN Italia oltre alle clip selezionate per tutte le piattaforme social.